تحصين 99 ألف رأس ماشية فى الحملة القومية ضد الحمى القلاعية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تقريراً من مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل فى الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، والتى بدأت 6 فبراير الماضى وتنتهى خلال مارس الجاري،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تبين من التقرير، الذى أعده الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري، أن العدد الإجمالى للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 99 ألف و9 رأس،والتى شملت تحصين 86 ألف و563 رأس من الأبقار و 10 آلاف و966 من الجاموس ،و1480من الأغنام والماعز، وذلك منذ بداية الحملة وحتى الأربعاء الماضى، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع مسؤولى الطب البيطرى وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.

فيما أشار مدير الطب البيطرى إلى أنه،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ ،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها فى 84 وحدة بيطرية،وتستهدف ما يقرب من 176 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم فى تلك الوحدات،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية ، وفى ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.