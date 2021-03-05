تايمز: السجون البريطانية تشهد زيادة فى أعداد إرهابى اليمين المتطرف

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن المتطرفين اليمينيين يمثلون حوالى 20% من السجناء الإرهابيين فى بريطانيا، وهى النسبة الأعلى منذ بدء السجلات، وإشارة أخرى على التهديد المتزايد.

وأوضحت الصحيفة أن نحو 42% من السجناء الإرهابيين البالغ عددهم 204، تم تصنيفهم على أنهم يحملون آراء يمينية متطرفة، فى ارتفاع بنسبة 18% عن العام السابق.

وتكشف أرقام وزارة الداخلية البريطانية أيضا أن نسبة من تم اعتقالهم لجرائم تتعلق بالإرهاب العام الماضى، والذين يعتبرون أنفسهم بريطانيين، كانت 81%، وهى أعلى نسبة يتم تسجيلها على الإطلاق.

وتجاوز عدد البيض الذين تم اعتقالهم لجرائم تتعلق بالإرهاب فى بريطانيا عدد الآسيويين للعام الثالث على التوالى. وقبل عام 2018، كانت الاعتقالات للآسيويين أعلى من اعتقالات البيض فى كل عام منذ 2004.

وقد بدأ تسجيل إيديولوجية السجناء فى عام 2016، وكانت النسبة حينئذ 6% فقط. وتقلصت إلى 3% فى العامين التاليين، لكنها ارتفعت بعد ذلك عاما بعد عام.

وفى حين أن النسبة الأكبر من السجناء الإرهابيين فى بريطانيا مصنفين على أنهم يحملون آراء إسلامية متطرفة، فإن عدد السجناء المسجلين على أنهم يحملون هذا الفكر قد تراجع من 177 إلى 156 خلال فترة 12 شهرا.

كما سجلت الأرقام، التى تشمل المجرمين المدانين والمحتجزين احتياطيا، 11 سجينا لم يتم تصنيفهم على أنهم ينتمون إلى أيديولوجية محددة، بانخفاض عن 13 فى العام السابق.

وتم الإفراج عن 31 إرهابينا مدانا من السجن، و11 مشتبه بهم كانوا محتجزين لكن لم يصدر بحقهم حكم فى العام المنتهى فى سبتمبر الماضى، وفقا للبيانات.

كما انخفض عدد الاعتقالات بسبب الأنشطة المرتبطة بالإرهاب بنسبة 34%، من 282 سجين إلى 185، وهو أدنى مستوى فى تسع سنوات.