اليوم السابع
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بدء صلوات الجناز على الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار بإجراءات احترازية

الجمعة، 05 مارس 2021 05:35 م
بدء صلوات الجناز على الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار بإجراءات احترازية جانب من صلوات الجناز
كتب مايكل فارس

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بدأت منذ قليل صلوات الجناز على جثمان الأسقف الراحل الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار، بمحافظة المنيا، بعد وفاته فجر اليوم عن عمر يناهز 73 عاما عقب معاناة طويلة مع المرض، بكنيسة القديس مارمرقس، مقر المطرانية ببنى مزار.
 
ووصل الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، وعدد من الأساقفة للمشاركة فى صلوات الجناز، التي تمت بإجراءات احترازية باراتداء الكمامات داخل الكنيسة، وفى وقت سابق من اليوم، قالت الكنيسة القبطية، فى بيان، إن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تقدم خالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية بنى مزار وللشمامسة والخدام والخادمات وأعضاء مجالس الكنائس ولكافة أبنائه شعب بنى مزار، طالبًا لنفسه الوديعة البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع صفوف الوكلاء الأمناء فى مجد السماء.
 
 
وكلف قداسة البابا تواضروس الثاني، نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للمشاركة نيابة عنه فى صلوات التجنيز، وتقتصر المشاركة فى الصلاة على مجمع كهنة الإيبارشية وعدد محدود من الشمامسة، وفقًا لما أعلنته مطرانية بنى مزار لتجنب التجمعات، كإجراء احترازى نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

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الكنيسه القبطيه

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