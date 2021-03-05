بدء التسجيل فى عمومية "الصحفيين" لإجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة

كتب محمد السيد

بدأ منذ قليل، التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، وذلك حال اكتمال النصاب القانونى .

ومن المقرر، أن يستمر التسجيل حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويتم مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأنه فى حالة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (50% +1) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة، يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال والذى يتضمن التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 15 مارس 2019، والتصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

تجرى الانتخابات فى 32 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالاسكندرية، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 19 مارس الجارى، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك.