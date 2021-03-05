النيابة تطلب تحريات تكميلية حول سرقة 4 متهمين خزينة شركة ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة فى جنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول تورط 4 عاطلين فى سرقة خزينة ولاب توب من شركة في بولاق الدكرور، لاستكمال التحقيقات وإحالة المتهمين للمحاكمة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (صاحب شركة - كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة وسرقة جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وخزينة حديدية بها مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وذلك باستخدام سيارة "مستأجرة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من أحدهم والذى أعطاهم نسخة من مفاتيح العقار محل سكنه الكائن به مقر الشركة، وقاموا بالتوجه إلى الشقة محل البلاغ وكسر باب الشركة واستولوا على الخزينة وفروا هاربين، وأقروا بقيامهم بفتح الخزينة باستخدام "أجنة" واستولوا على ما بها من مبالغ مالية، وقاموا بالتخلص منها والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بناحية كفر طهرمس، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى - جهاز الكمبيوتر- شاشتى عرض "تم شرائهما من متحصلات واقعة السرقة وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.