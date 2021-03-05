القبض على المتهم بنشر فيديو لتدافع طلاب بجامعة أجنبية باعتباره فى مصر

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله تدافع وسقوط الطلاب بإحدى الجامعات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم متداوله على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله عدد كبير من الطلبة حال تدافعهم بأحد الأدوار العلوية بإحدى الجامعات، ما أدى إلى كسر السور الحديدى وسقوطهم من الطابق الرابع أرضاً.

بالفحص أمكن تحديد القائم بنشر الفيديو، وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأن مقطع الفيديو المشار إليه حدث بإحدى الجامعات فى إحدى الدول الأجنبية، وأنه قام بنشر ذلك المقطع على أنه لإحدى الجامعات المصرية، لتحقيق نسبة مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.