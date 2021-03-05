الصحفيين: تأجيل الجمعية العمومية لـ19 مارس.. و157 عضوا سجلوا اليوم

كتب محمد السيد

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية، اليوم الجمعة.

وكشف اللجنة المشرفة، أن عدد المسجلين فى كشوف الجمعية العمومية بلغ 157 صحفيا، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، مشيرا إلى أن النصاب القانوني يكتمل يوم 19 مارس بحضور 25% + 1.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، دعا الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة فى العاشرة من صباح الجمعة الموافق 5 مارس، وذلك إعمالا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وأكد مجلس النقابة، أن جدول الأعمال سيتضمن التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 15 مارس 2019، والتصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

كما تضمن جدول الأعمال، إجراء الانتخابات على منصب النقيب والتجديد النصفي لـ6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تجرى الانتخابات فى اليوم التالى من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.