الصحة العالمية: نشر تقرير التحقيق فى أصل كورونا بالصين 14 أو 15 مارس

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن الصحة العالمية تنشر تقرير التحقيق فى أصل كورونا بالصين فى 14 أو 15 مارس الجارى، كما ذكرت القناة، أن الصحة العالمية قالت، إن كورونا ستخلف تداعيات نفسية أكبر مما سببتها الحرب العالمية الثانية.



وفى سياق أخر، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الوقت قد حان لتعليق حقوق براءات الاختراع الخاصة بالأدوات التى تحتاجها الدول الفقيرة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.



وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس فى مؤتمر صحفى انعقد قبل اجتماع لمنظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل عن هذا الأمر "واحدة من أولوياتنا الرئيسية الآن هى زيادة طموح كوفاكس على مساعدة جميع الدول على القضاء على جائحة كورونا.



وهذا يعنى العمل على نحو ملح لزيادة الإنتاج" فى إشارة إلى المنصة العالمية لتقاسم اللقاحات التى قال إنها ستكون قد أرسلت منتجات إلى 51 دولة بحلول الأسبوع المقبل.