كتب رامى محيى الدين

أعلن رئيس الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج، أنه يتوقع انتهاء جائحة كورونا مطلع 2022، مشيرًا إلى أن المنظمة تعرف الآن المزيد عن كورونا مقارنة بالعام الماضى، وأن أسوأ سيناريوهات كورونا أصبحت فى الماضى، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وكان رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج، قد أكد أمس الخميس، إن دول وسط وشرق أوروبا تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع حالات الإصابة الجديدة في العديد من دول غرب أوروبا.