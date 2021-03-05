"الخارجة مثمرة" مبادرة واحاتية لتشجير المدينة فى الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، أن قسم تحسين البيئة بالوحدة المحلية ، يقوم بزراعة أشجار الفاكهة بالمدينة، ضمن مبادرة "الخارجة مثمرة"، للمساهمة في الحد من التلوث ومكافحة التصحر والتأقلم مع التغيرات المناخية، والتوعية بأهمية الأشجار المثمرة في تجميل المدن والقرى، وتحقيق عائد اقتصادي مناسب للعمليات الزراعية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان صحفي له اليوم الجمعة، أن مبادرة "الخارجة مثمرة"، تُعد حملة لنشر الوعي البيئي في المدينة، اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الطلاب والخريجين الشباب للمشاركة في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

وأوضح الطماوي، أن المبادرة تهدف إلى زراعة عدد من الأشجار المثمرة، للحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والحفاظ على بيئة نظيفة، وتعميق المشاركة المجتمعية في تحقيق هذا الغرض، مشيرا إلى زراعة عدد من الأشجار المثمرة مثل الليمون، والزيتون، والتين، ومسك الليل وغيرها من الأشجار، وذلك بغرض تعميق مشاركة كافة مؤسسات الدولة في مبادرات المجتمع المدني، وتجميل كافة مداخل ومخارج الخارجة، وزراعتها بالأشجار، ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتجنب آثاره الضارة، وترشيد استهلاك المياه بزراعة أشجار قليلة الاستهلاك للمياه.