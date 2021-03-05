اليوم السابع
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الاقتصاد الكندى يحقق أسوأ أداء له بسبب جائحة كورونا

الجمعة، 05 مارس 2021 03:36 ص
الاقتصاد الكندى يحقق أسوأ أداء له بسبب جائحة كورونا مؤشر اقتصادى
كتب أ ش أ

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سجل الاقتصاد الكندى أسوأ أداء له على الإطلاق فى عام 2020 مع اجتياح جائحة كوفيد-19 جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى إغلاق الشركات وإخراج الملايين من العمل.

 

وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى انكمش بنسبة 5.4 فى المائة فى عام 2020، وهو أكبر انخفاض سنوى منذ تسجيل البيانات القابلة للمقارنة لأول مرة فى عام 1961.

 

كان الانخفاض لهذا العام بسبب إغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد فى مارس وأبريل خلال الموجة الأولى من الجائحة الذى سحق الاقتصاد، ومنذ ذلك الحين، نما النشاط الاقتصادى ببطء وثبات.

 

وتقول هيئة الإحصاء الكندية إن الاقتصاد نما بمعدل سنوى قدره 9.6 فى المائة فى الربع الأخير من العام الماضي، بانخفاض عن معدل النمو السنوى البالغ 40.6 فى المائة فى الربع الثالث.

 

 


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