استطلاع بيو نشرته نيوزويك: نصف الأمريكيين لا يثقون فى قدرة بايدن على التعامل مع الصين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية، إن نصف الأمريكيين تقريبا ليس لديهم ثقة فى أن الرئيس جو بايدن سيتعامل بشكل فعال مع الصين، بحسب ما كشف استطلاع جديد للرأى.

وأشار الاستطلاع الذى أجراه مركز بيو للأبحاث إلى أن 46% من الأمريكيين يقولون إنهم يفتقرون للثقة فى قدرة بايدن على التفاوض مع البلد الآسيوى.

وكانت نسبة الأمريكيين الذين قالوا إنهم لا يثقون فى قدرة بايدن على التعامل مع الصين هى الأكبر فى مختلف قضايا السياسة الخارجية. وبحسب الاستطلاع، فإن 32% قالوا إنهم ليس لديهم ثقة فى قدرة الرئيس على تحسين العلاقات مع حلفاء واشنطن، بينما قال 39% الأمر نفسه بالنسبة لقدرة بايدن على التعامل بشكل فعال مع تهديد الإرهاب.

وقال 26% من المشاركين فى الاستطلاع، إن الولايات المتحدة ينبغى أن تركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين بدلا من حقوق الإنسان.

وتأتى نتائج الاستطلاع بعد فترة قصيرة من إعلان إدارة بايدن استراتيجية جديدة فى كيفية التعامل مع الصين. وتناولت وثيقة الاستراتيجية التى حملت عنوان "التوجيه الإستراتيجية المؤقت للأمن القومى" تفاصيل الكيفية التى تضع بها أمريكا وليس الصين الأجندة الدولية، وفقا لما جاء بها.

وتركز الاستراتيجية على الاستثمار فى الشعب والاقتصاد والديمقراطية فى الولايات المتحدة من أجل تحقيق التفوق على الصين، بحسب ما تقول نيوزويك. وقبل إعلان هذه الاستراتيجية، تحدث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أيضا عن العلاقات الأمريكية الصينية يوم الأربعاء، ووصفها بأنها الاختبار الجيوسياسة الأكبر منذ القرن الحادى والعشرين.