إعدام 3 أطنان صلصة فى حملة على منافذ تقديم المواد الغذائية بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

قام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، بالمرور على عدة منشآت (مطاعم وكافيهات ومصانع وأسواق)، للتأكد من كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وكشف الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم إعدام حوالى 3 أطنان صلصة عبوات عبارة عن 916 عبوة زنة العبوة حوالى 3.1 كجم، وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر المحرر بمعرفة مكتب الأغذية بالمنصورة.

كما تم تحرير محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى لعدم وجود ترخيص وإيقاف التشغيل لبعض المنشآت التي تم المرور عليها لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

وشدد وكيل الوزارة، على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة وبتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.