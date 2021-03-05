إصابة 7 أشخاص فى حادثى سير متفرقين بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أصيب 7 أشخاص فى حادثى سير فى المنيا، فتم تحرير المحاضراللازمة ونقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج، حيث تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، يفيد بإصابة 3 أشخاص إثر استقلالهم سيارة ملاكى وانقلابها على الطريق الزراعى مصر أسوان.

كما تلقى مدير الأمن، إخطارا آخر من مأمور مركز شرطة بنى مزار، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية أشروبة وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت المحاضر اللازمة عن الوقائع وجارى العرض على النيابة.