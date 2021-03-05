إزالة أعمال الفراشة حفلى زفاف بمدينة تلا فى المنوفية تطبيقا للإجراءات الاحترازية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات من شرطة مركز تلا بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مجلس مدينة تلا من فض فراشه فرح بشارع جرن الحجرية، وأخرى بالثورة والقبض على صاحب الفراشة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بأتى ذلك تتفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واستمرارا للمرور على متابعة التنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا، حيث تنفيذ التوجية رقم 88 لسنة 2020.

وتابع المحاسب أشرف الليثى، رئيس مركز ومدينة تلا، اليوم الجمعة، وبحضور إسلام مبارك، نائب رئيس المركز والمدينة وإسلام القاضى نائب رئيس المدينة قوة من مركز شرطة تلا، حيث المرور على عدد من الشوارع وتطبيق التوجية الصادر بشأن تنفيذ تعليمات وتوجيهات بكل دقة حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين واستكمالا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا فى تلا، والتأكد من عدم وجود أى أفراح أو سرادق العزاء، حيث فض تجمع لمناسبة فرح وأماكن التجمعات ظهر اليوم الجمعة والتنبيه بعدم إقامة أى احتفالات، حيث تم فض مناسبة اليوم بتلا شارع جرن الحجرية وأخرى بالثورة والقبض على صاحب الفراشة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أكد استمرار شن الحملات التفتيشية بنطاق المحافظة للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة اليومية على أرض الواقع حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلن محافظ المنوفية، عن تحرير (324) محضر غرامات فورية خلال يومين لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وكذا غلق (191) منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحا بأنه تم غلق 66 محل تجارى و6 ورش و18 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 42 سرادق فرح وعزاء وفض 50 سوقا بنطاق المحافظة، فضلاً عن إغلاق 9 مراكز تعليمية بنطاق الوحدات المحلية .

وأكد محافظ المنوفية، ضرورة تكثيف الحملات والالتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية فى المواعيد المقررة وكذا حملات التطهير والتعقيم بكافة المنشآت الخدمية، مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحتهم لتخطى هذه المرحلة بسلام.