اليوم السابع
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NBC: مجلس النواب الأمريكى يوافق على مشروع قانون "جورج فلويد" لإصلاح الشرطة

الخميس، 04 مارس 2021 11:19 ص
NBC: مجلس النواب الأمريكى يوافق على مشروع قانون "جورج فلويد" لإصلاح الشرطة مظاهرات امريكية احتجاجا على مقتل جورج فلويد - ارشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

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وافق مجلس النواب الأمريكى أمس، الأربعاء، على مشروع قانون لإصلاح الشرطة والذى من شأنه أن يحظر "المسك من الرقبة" ويشمل إصلاحا حماية الحصانة للضباط، بحسب ما أفادت قناة NBC News الأمريكية.

 

 وتم تمرير قانون جورج فلويد للعدال فى الشرطة بموافقة 220  ورفض 212، على الرغم من أن نائبا جمهوريا قال إنه صوت بالموافقة عن طريق الخطأ وغير السجل الرسمى ليعكس معارضته.

 

 وقال النائب لانس جودن، الجمهورى من ولاية تكساس، إنه ضغط على الزر الخطأ وصوت لصالح مشروع القانون عن طريق الصدفة.

 

 وكان مجلس النواب قد وافق العام الماضى على نسخة من مشروع القانون، بحسب ما تقول NBC، لكن تجمد فى مجلس الشيوخ الذى كان تحت سيطرة الجمهوريين فى هذا الوقت. ولا يزال يتعين أن يذهب مشروع القانون بعد موافقة النواب عليه إلى الشيوخ، وسيحتاج لموافقة 10 جمهوريين على الأقل لتمريره.

 

 ويحمل القانون اسم جورج فلويد، الأمريكى من أصل أفريقى الذى توفى فى 25 مايو الماضى بعدما وضع ضابط شرطة أبيض فى مدينة مينابوليس ركبته على رقبته لدقائق. وتم فصل الشرطى ديريك تشوفان، ويواجه اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته واختيار هيئة المحلفين يوم الاثنين المقبل.

 

 ومن بين البنود المنصوص عليها فى مشروع القانون حظر التقييد من الرقبة، وحظر التفتيش دون قرع فى حالات المخدرات على المستوى الفيدرالى. كما أنه سيصلح ما يسمح بالحصانة المؤهلة، وهو مبدأ يجعل من الصعب مقاضاة الضباط.

 

 وأعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن دعمها لمشروع القانون يوم الاثنين الماضى. وقال البيت الأبيض إن الثقة بين إنفاذ القانون والمجتمعات لا يمكن بنائها ما لم يتم محاسبة ضباط الشرطة عن انتهاكهم لسلطتهم.

 

 


 


جورج فلويد

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قانون جورج فلويد

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