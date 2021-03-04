اليوم السابع
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الخميس، 04 مارس 2021 04:10 م
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وزير الصحة البريطانى يدعو للاستعداد لاحتمالات زيادة معدلات الإصابة بكورونا

الخميس، 04 مارس 2021 02:47 م
وزير الصحة البريطانى يدعو للاستعداد لاحتمالات زيادة معدلات الإصابة بكورونا وزير الصحة البريطانى مات هانكوك
وكالات

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دعا وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إلى البقاء على أهبة الاستعداد، بعد أن زعمت دراسة أن معدل الانخفاض في حالات الإصابة بكورونا قد تباطأ، وربما سترتفع الإصابات في لندن.

وقال وزير الصحة إن النتائج "تدعو إلى القلق، خصوصا أن التقدم الذي تم تحقيقه في الشهرين الماضيين قد يكون في خطر"، مضيفا: "من المهم أن نظل يقظين.. هذه مسؤوليتنا جميعا".

ولفت إلى أن الحكومة وضعت "نهجا حذرا، لا رجعة فيه لتخفيف القيود، ولكن حتى نصل إلى كل نقطة من الخطة، يجب أن نتذكر جميعا أن الفيروس لا يزال موجودا ولا يزال خطرا".

ودعا المواطنين إلى "البقاء في المنزل وغسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وأخذ اللقاح عندما يأتي دورهم، حتى نتمكن من تقليل العدوى بشكل أكبر".

 

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