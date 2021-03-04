وزير الصحة البريطانى يدعو للاستعداد لاحتمالات زيادة معدلات الإصابة بكورونا

وكالات

دعا وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إلى البقاء على أهبة الاستعداد، بعد أن زعمت دراسة أن معدل الانخفاض في حالات الإصابة بكورونا قد تباطأ، وربما سترتفع الإصابات في لندن.

ولفت إلى أن الحكومة وضعت "نهجا حذرا، لا رجعة فيه لتخفيف القيود، ولكن حتى نصل إلى كل نقطة من الخطة، يجب أن نتذكر جميعا أن الفيروس لا يزال موجودا ولا يزال خطرا".

ودعا المواطنين إلى "البقاء في المنزل وغسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وأخذ اللقاح عندما يأتي دورهم، حتى نتمكن من تقليل العدوى بشكل أكبر".