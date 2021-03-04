وزيرة فنزويلية تحذر من "كورونا البرازيلى": انتشاره أسرع من الفيروس الأصلى

فاطمة شوقى

حذرت حكومة فنزويلا من متغير كورونا البرازيلى، المعروف علميًا باسم "P 1"، مشيرة إلى أن المتغير الجديد للفيروس ينتشر بشكل أسرع من الفيروس الأصلى بواقع 1.4 إلى 2.2 من معدلات الانتشار.

وقالت وزيرة القوة الشعبية للعلوم والتكنولوجيا بفنزويلا، جابرييلا خيمينيز، بحسب ما نشرته قناة "تيلى ستار الفنزويلية"، إن "المتغير البرازيلى لكورونا المعروف باسم P.1 ، ينتشر بشكل أسرع"، مشيرة إلى أن جهود الفحص المكثفة مكنت السلطات من الكشف عن حالات جديدة من هذه السلالة، وتحرز الجهات المسئولة حاليا تقدما فى التوصل للحالات المصابة التى تم تسجيلها بمتغير P.1 فى البلاد.

وأكدت خيمينيز: "لقد أجرينا سلسلة من التحقيقات في جميع الولايات الحدودية للبلاد بهدف تحديد ما إذا كان هناك أى تغيير في سلوك الفيروس الذي لا يزال ينتشر في فنزويلا، حتى الآن لم نعثر على أي شيء غير طبيعي. وأوضح أنه مع تحليل التسلسل الأخير للفيروس، وجدنا البديل البرازيلي Lineage P.1 ".

وأشارت الوزيرة الفنزويلية إلى أن معهد الدراسات الطبية فيوكروز FioCruz ، المعروف فى البرازيل، أبلغ عن وجود متغير فيروسى أعلى من الفيروس الأصلى ، و"نجد نفس النتيجة في المرضى الذين يظهر لديهم الأعراض".

وحثت الفنزويليين على التزام الهدوء وفي حالة ظهور أي أعراض مرتبطة بفيروس كورونا ،التوجه إلى أقرب مستشفى من أجل العلاج على الفور.

وكان رئيس فنزويلا ، نيكولاس مادورو ، قال عن المتغير البرازيلى، إن هناك إصابات بالسلالة البرازيلية لكورونا فى البلاد، وقال إن "حالة غريبة ظهرت فى لاجويرا لدى عامل بالمطار فى كاراكاس"، وأضاف "لقد أجرينا دراسة وتم إثبات أنها كانت السلالة البرازيلية المتحورة لفيروس كورونا".

وأشار الرئيس الفنزويلي إلى وجود ما لا يقل عن 10 حالات فى البلاد حتى الآن.