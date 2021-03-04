واشنطن: لن نسمح لإيران باستخدام التفتيش كورقة مساومة

كتب أحمد عرفة

قالت الولايات المتحدة الأمريكية عبر ممثليها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن واشنطن لن تسمح لإيران باستخدام التفتيش كورقة مساومة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن الثلاثية الدولية فرنسا وبريطانيا وألمانيا أبلغت رسميا مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لن تطرح مشروع قرار ينتقد إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التصويت، متابعا: سادت العقلانية كان من شأن مشروع القرار هذا أن يؤدي إلى تصعيد غير محكوم، والآن تم منع التصعيد، وأصبح هناك مجال للدبلوماسية.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، أن مجلس محافظي الوكالة سيستمر في بحث الملف الإيراني طيلة اليوم، مشيرا إلى المناقشات تجري بنبرة بناءة بقدر أكبر مما كان متوقعا منذ وقت قليل، متابعا: في نهاية المطاف، ساد النهج الذي مارسته روسيا، الرامي إلى تفادي تصعيد مصطنع والتعويل على الدبلوماسية.



يأتي هذا بعد إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في وقت سابق من اليوم عن إطلاق "حوار تقني" مع طهران في أوائل أبريل المقبل بشأن المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي، بما في ذلك العثور على آثار يورانيوم في مواقع قديمة غير معلنة في إيران.