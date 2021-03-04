ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيات للكيلو، والبطاطس 3.75 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5 جنيه.
والجوافة 8.50 جنيه
- الباذنجان الرومى بـ 6 للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه
- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه
والفلفل الألوان 17.5 والليمون 20 جنيها.
الفاصوليا الخضراء 19 جنيها.
التفاح السكرى 25 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 7.5 جنيهات
- الموز البلدى 10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 9 جنيهات
- البرتقال بسرة 7.5 جنيه
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