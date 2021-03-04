وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن الشرطة الأفغانية فتحت تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته، وتحديد الدافع وراء ارتكابه.

ويأتي الحادث بعد يومين من مقتل ثلاث موظفات في شبكة تلفزيونية محلية في مدينة جلال آباد في هجومين منفصلين شنهما مسلحون مجهولون .. وقد دعا الاتحاد الأوروبي - في بيان - إلى العمل على وضع حد لعمليات القتل المستهدف في البلاد.