مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بالبحر الأحمر

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 5 أخروين، صباح اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشيخ الشاذلي برنيس، جنوب مدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر، تم نقل الجثة والمصابين بمستشفي جراحات لليوم الواحد بمرسى علم، ووحدة الشيخ الشاذلي الصحية لقرب مسافتها.
ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد إنقلاب سيارة ربع نقل، بالكيلو 80 طريق الشيخ الشاذلي - برنيس، جنوب مدينة مرسي علم، علي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف من أحدي النقاط القريبة المتمركزة علي الطريق.
وتبين مصرع شخص، وإصابة 5 أخرين باصابات متفرقة بالجسم، تم نقل 4 من المصابين بمستشفي جراحات اليوم الواحد، والوحدة الصحية بقرية الشيخ الشاذلي، والخامس رفض نقله للمستشفي، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جراحات اليوم الواحد .
كما تبين أن السيارة بدون لوحات معدنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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