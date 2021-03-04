مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بالبحر الأحمر

ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد إنقلاب سيارة ربع نقل، بالكيلو 80 طريق الشيخ الشاذلي - برنيس، جنوب مدينة مرسي علم، علي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف من أحدي النقاط القريبة المتمركزة علي الطريق.

وتبين مصرع شخص، وإصابة 5 أخرين باصابات متفرقة بالجسم، تم نقل 4 من المصابين بمستشفي جراحات اليوم الواحد، والوحدة الصحية بقرية الشيخ الشاذلي، والخامس رفض نقله للمستشفي، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جراحات اليوم الواحد .

كما تبين أن السيارة بدون لوحات معدنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.