مرسى علم تستقبل اللجنة المكلفة بمتابعة مشروعات تطوير المدينة

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، اللجنة الحكومية ، لمتابعة المشروعات وأعمال التطوير التى تجرى بالمدينة، بحضور المهندس هانى محمد عبدالوهاب مدير عام خطط ومشروعات التنمية الريفية بوزارة التنمية المحلية، وايمن محفوظ ممثل إدارة التخطيط بالديوان العام .

وقال اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، إن زيارة اللجنة لمدينة مرسى علم، الهدف منها متابعة مشروعات رصف الطرق المنفذة بخطة عام 2021 وحصر جميع الأسواق الرسمية والعشوائية والمواقف لدراسة إمكانية تطويرها.

وأضاف رئيس مدينة مرسى علم، أن اللجنة حصرت جميع المواقف والساحات الرسمية والعشوائية لدراسة إمكانية تطويرها، وأن اللجنة تسعى إلى إعداد دراسة وافية ضمن الخطة المعدة للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية.

وأوضح أن اللجنة تسعى إلى حصر الأسواق العشوائية التى تتسبب فى أضرار بالمناطق السكنية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضارى بأماكن حيوية.

وتابع: أنه خلال الاجتماع باللجنة تم الاتفاق على المعاينات الميدانية للمناطق المقترح تطويرها، وإعداد التصاميم التى يتم مناقشتها، للوصول لأفضل الحلول وافق اللجنة كلا من ضياء سليم سكرتير مدينة مرسى علم ، والمهندس أبوالعلا شلبى مدير الإدارة الهندسية، و خالد أمام مدير التخطيط، لمتابعة وتوفير كل التسهيلات لفريق العمل من لجنة المشروعات الريفية لإنجاز المهام بالشكل المطلوب.