محافظ بنى سويف ووزيرة التضامن يفتتحان دار لرعاية الفتيات بلا مأوى

بنى سويف هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، دار لرعاية الفتيات بمنطقة الحمرايا شرق النيل مركز بنى سويف، وذلك فى حضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات وزارة التضامن.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ والوزيرة الدار المكون على 3 طوابق ويخدم الفتيات بلا مأوى من الكبار والصغار بطاقة استيعابية 40 فتاة وطفلة، حيث يضم المبنى مجموعة من الغرف المصصمة بنظام فندقى متميز، ويتضمن أماكن للترفيه والإقامة ومطبخ وصالات جلوس وحمامات وكافة مستلزمات الإعاشة.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بافتتاح تلك الدار التى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفتيات بلا مأوى، وتقدم خدمات استشارية فى الجوانب الاجتماعية والنفسية والقانونية حال تعرضها للعنف أو مشاكل اجتماعية وأسرية، مشيدا بالتعاون المثمر بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى فى المشاركة فى توفير الدعم والرعاية لكافة شرائح المجتمع خاصة الأولى بالرعاية منهم.

من جهتها أشارت وزيرة التضامن، إلى أن مؤسسات الكبار بلا مأوى تساهم فى توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، منوهة أن افتتاح هذه الدار تعد خطوة هامة ضمن خطة الوزارة من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير مؤسسات رعاية للمواطنين بلا مأوى سواء كانوا صغارا أو كبارا، وذلك إيمانا بحقهم فى الحماية والرعاية والتنمية، تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.