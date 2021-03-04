اليوم السابع
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علي مساحة 40 فدان أملاك دولة..

محافظ البحيرة يعلن موافقة الزراعة على إقامة جامعة دمنهور الأهلية بإدكو

الخميس، 04 مارس 2021 03:07 م
محافظ البحيرة يعلن موافقة الزراعة على إقامة جامعة دمنهور الأهلية بإدكو اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على جامعة دمنهور الأهلية على مساحة 40 فدان أملاك دولة الواقعة بناحية مركز إدكو، ويأتى ذلك استجابة لكتاب المحافظة رقم 757 فى ديسمبر 2020 وطلب جامعة دمنهور بالموافقة على المشروع

ويعتبر المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزارية  فى هذا الشأن، وجارى إنهاء نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

 
 
 
 

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