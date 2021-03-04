محافظ أسيوط يوجه بإنهاء إجراءات تخصيص 42 قطعة أرض لإنشاء مدارس

أسيوط - هيثم البدري

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بسرعة انهاء الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص 42 قطعة أرض بقرى المحافظة لإنشاء مدارس عليها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول ورفع العبء عن كاهلهم من الانتقال لمسافات بعيدة لتلقى العلم والالتحاق بالمدارس فى القرى الأكثر احتياجاً.

وذلك ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إطار المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى يستهدف 1500 قرية فى 51 مركزًا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وبحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه سيتم البدء الفورى فى إنشاء هذه المدارس المقررة طبقًا للخطة الموضوعة مسبقاً والمواعيد والجداول الزمنية المقرر وذلك عقب الانتهاء من هذه الاجراءات ونقل الملكية لصالح الجهة الطالبة وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المبادرات التى تقدم خدمات أفضل للمواطنين بالمحافظة وخاصة القرى الأكثر احتياجًا لافتًا إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة للنهوض بالخدمات وإحداث نقله نوعية غير مسبوقة فى حياة المواطنين وتاريخ التنمية فى مصر موضحاً أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح ومنفلوط والغنايم" بإجمالى 149 قرية و894 تابع على أن يتم البدء بمركز ساحل سليم لتصبح نموذجًا يتم تعميمه على باقى المراكز تباعًا.