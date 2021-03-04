مؤسسة هيموكيور الرائدة فى علاج أمراض الشرج والمستقيم بالليزر تتعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا

أعلنت مؤسسة هيموكيور بدء التعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا، وسيثمر هذا التعاون عن افتتاح اقسام لجراحة أمراض الشرج والمستقيم بالليزر داخل مستشفيات كليوباترا، وبالفعل افتتحت مؤسسة هيموكيور أحدث فروعها داخل مجموع عيادات كليوباترا بالشيخ زايد.

تعتبر مؤسسة هيموكيور رائدة في مجال علاج أمراض الشرج والمستقيم في مصر لأنها أول من أدخلت تقنية الليزر في علاج البواسير وغيرها من الأمراض الي مصر منذ ما يقرب الستة سنوات والان فروعها منتشرة في جميع أنحاء مصر، اما عن مجموعة مستشفيات كليوباترا هي واحدة من أكبر مؤسسات الخدمة الصحية في مصر فالمجموعة تضم مستشفى كليوباترا، مستشفى القاهرة التخصصي، مستشفى النيل بدراوي، مستشفى الشروق، مستشفى كوينز ومستشفى الكاتب، بالإضافة إلى العديد من العيادات الخارجية.