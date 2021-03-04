اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مارس 2021 03:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مؤسسة كورية جنوبية تبنى أول مستشفى رعاية مركزة بالعراق

الخميس، 04 مارس 2021 01:36 م
مؤسسة كورية جنوبية تبنى أول مستشفى رعاية مركزة بالعراق كوريا الجنوبية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة كورية جنوبية للتعاون الدولي في الخارج، إنها ستبني أول مستشفى رعاية مركزة في العراق بحلول عام 2023، كجزء من مجهوداتها الرامية إلى مساعدة هذا البلد في تقوية قطاعه الطبي.

وأفادت وكالة "كويكا" الكورية الجنوبية للتعاون الدولي، التي تهدف إلى تنفيذ وتقديم المنح والمساعدات الحكومية على الصعيد الدولي، أفادت بأنه بموجب مشروع الدعم الذي تبلغ قيمته 39.5 مليون دولار، تخطط لبناء مستشفى متخصص في الرعاية الصحية المركزة من أربعة طوابق على مساحة تبلغ 7000 متر مربع في بغداد.

وقد أقامت الوكالة يوم الأربعاء حفل وضع حجر أساس المستشفى، التي سيتم تجهيزها بثماني غرف عمليات و100 سرير للمرضى و3 غرف للفحص، وجميعها مصممة لتقديم خدمات الرعاية إلى الحالات الحرجة في العراق للمرة الأولى.

وقال سفير كوريا الجنوبية لدى العراق، جانج كيونج ووك: "في ظل جائحة كورونا بناء مستشفى متخصص في الرعاية الطارئة يحمل معنى هاما للغاية".

 

كوريا الجنوبية

العراق

مستشفى رعاية مركزة في العراق

جانج كيونج ووك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة