كيف تستطيع مصر دخول عصر الفضاء بقوة؟.. رئيس قسم التحكم بالقمر الصناعى يجيب

ماجد تمراز

أكد الدكتور أحمد فراج رئيس قسم التحكم في القمر الصناعي بوكالة الفضاء المصرية، أن دخول مصر عصر الفضاء أصبح أمرا ليس بالصعب، بل أن هناك نشرا وتوطينا لثقافة الفضاء في المجتمع المصري من خلال العديد من المحاور، مشيرا إلى أن قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية منحها العديد من الاختصاصات، منها المشاركة في وضع المناهج والأطر لنشر ثقافة الفضاء ودعم الأبحاث والابتكارات في هذا المجال، موضحا أنه سيجرى إطلاق منصة تعليمية لتكنولوجيا الفضاء في أبريل.



وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج "الحقيقة" الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز: "جرى وضع برنامج الفضاء الوطني، والذي يضع خارطة الطريق لمصر خلال السنوات العشر المقبلة في مجال الفضاء، وكان من أهم المحاور التي جرى وضعها محور نشر وتوطين تكنولوجيا الفضاء في جميع المراحل التعليمية، وسنعمل على اكتشاف المتفوقين في مجال التكنولوجيا، في مدارس المتفوقين بالرياضيات والتكنولوجيا، وكان لدينا العديد من الزيارات لتلك المدارس وسيتم البدء معهم الصيف المقبل، وعمل ورش عمل لهم لتعليم الطلاب إمكانية قمر صناعي صغير أو نموذج يحاكي القمر الصناعي الطبيعي ولكن بصورة مبسطة".



وقال: "سننظم مسابقة بين المدارس وسيجرى اختيار الأكثر تميزا بين الطلاب، فضلا عن العديد من المبادرات برعاية بعض منظمات المجتمع المدني، وبالنسبة للجامعات بدأ العمل منذ عام 2015، وجرى بالتعاون مع جامعة بنها تدريب أكثر من 500 طالب تدريبات عملية على بعض النماذج للأقمار الصناعية"، مشيرا إلى أن الطلبة المتميزين في التدريب الصيفي يجرى العمل معهم على مشروع التخرج الخاص بهم في مجال الفضاء.