قلق عالمى من لقاحات كورونا "المضروبة".. والإنتربول: ما يتم ضبطه "قمة لجبل جليد"

كتبت ـ نهال أبو السعود

قالت منظمة الإنتربول إن الشرطة فى الصين وجنوب إفريقيا صادرت آلاف الجرعات المزيفة من لقاح كوفيد - 19، محذرة من أن هذا لا يمثل سوى "قمة جبل الجليد" فى الجرائم المتعلقة باللقاحات.

وبحسب صحيفة الجارديان، قالت وكالة الانتربول ومقرها ليون، إنه تم العثور على 400 قارورة وهو ما يعادل حوالى 2400 جرعة - تحتوى على اللقاح المزيف فى مستودع فى جيرميستون خارج جوهانسبرج فى جنوب إفريقيا، حيث استعاد الضباط كذلك أقنعة مزيفة واعتقلوا ثلاثة صينيين ومواطن زامبى.

وفى الصين، نجحت الشرطة فى تحديد شبكة تبيع لقاحات كورونا المزيفة فى تحقيق يدعمه الإنتربول، الذى يضم 194 دولة عضو، وأضافت أنها داهمت منشآت التصنيع، مما أسفر عن اعتقال حوالى 80 مشتبهاً به وصادروا أكثر من 3000 لقاح مزيف فى مكان الحادث.

وأصدر الإنتربول فى وقت سابق من هذا العام "إشعارًا برتقاليًا" تحذيرًا للسلطات فى جميع أنحاء العالم للتحضير لشبكات الجريمة المنظمة التى تستهدف لقاحات كورونا.

وقال الأمين العام للإنتربول، يورجن ستوك، "بينما نرحب بهذه النتيجة، فإن هذه ليست سوى عملية صغيرة عندما يتعلق الأمر بجرائم لقاح كورونا".

قال الإنتربول إنه بالإضافة إلى الاعتقالات فى جنوب إفريقيا والصين، فإنه يتلقى أيضًا تقارير إضافية عن توزيع لقاحات مزيفة ومحاولات احتيال تستهدف هيئات صحية مثل دور رعاية المسنين، وحذرت من عدم وجود لقاحات معتمدة للبيع عبر الإنترنت.

وكان ستوك قد حذر فى ديسمبر من ارتفاع حاد فى الجريمة بسبب طرح اللقاح، مع السرقات واقتحام المستودعات والهجمات على شحنات اللقاح.