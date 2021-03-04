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غدا.. فصل التيار الكهربائى عن محطة توزيع قطور بالغربية

الخميس، 04 مارس 2021 03:52 م
غدا.. فصل التيار الكهربائى عن محطة توزيع قطور بالغربية قطع الكهرباء - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الخميس، عن فصل التيار الكهربائى، من محطة توزيع قطور غدا الجمعة، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، وذلك لتغيير خرطوم جهاز الإطفاء بلوحة التوزيع.

وأشارت المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، إلى أن المناطق والأماكن التى سيشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية بمدينة قطور هى " شارع الجيش، وشارع الحليج، وشارع المركز، وشارع مجلس المدينة، وشارع ترعة العقابية، وشارع البنك الأهلى، وشارع الميكنة الزراعية، وشارع الشرقاوى، وشارع إبراهيم جامع، وشارع طريق الشين، وشارع الفرن الألى، ومركز الشرطة، ومجلس المدينة، ومبنى المحكمة،ومبنى النيابة الإدارية، ومستشفى قطور، ومضرب الأرز، ومحطة الرفع الصحى، وخلف مدرسة الصنايع".
 
وتهيب الشركة قاطني تلك المناطق وتوفير احتياجاتهم خلال تلك الفترة .
 
 

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