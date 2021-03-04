طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس بدمياط

دمياط معتز الشربينى

تابع عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، سير الامتحانات فى عدد من مدارس إدارة دمياط التعليمية، شملت أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين.

وتفقد وكيل الوزارة لجان الامتحانات بمدارس الدكتور على مشرفة الإعدادية وأم المؤمنين الثانوية بنات، متابعا سير الامتحانات ومدى اتباع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة وتعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.

واطمأن وكيل الوزارة من خلال غرفة عمليات المديرية على سير الامتحانات بجميع اللجان، ودخول الطلاب لأداء للامتحان الإلكترونى (الصف الثانى الثانوى العام) لمادتى اللغة الأجنبية الثانية(لغة فرنسية ، لغة ألمانية) وعلم النفس والاجتماع، قيد فيها 10950 طالب حضر منهم 10911 طالب وتغيب 39 وأدى الطلاب الامتحان بسهولة ويسر ووصلت نسبة الدخول إلى 100% ،والامتحانات المجمعة لطلاب الصف الثانى الإعدادى قيد فيها 30979 طالب حضر منهم 30539 طالب وتغيب 440 بنسبة حضور 98% وسارت الامتحانات فى انتظام وفق التعليمات

كما تسير امتحانات سنوات النقل بمدارس التعليم الفنى بنوعياته المختلفة وسط إجراءات احترازية ووقائية بعدد 35 مدرسة على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات لم تستقبل أية شكاوى من الامتحان المتعدد للصف الثانى الإعدادى والإلكترونى للصف الثانى الثانوى بجميع المدارس.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير الامتحانات ومدى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.