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طلاب الثانى الإعدادى يستعدون لأداء الامتحان المجمع وسط إجراءات وقائية.. صور

الخميس، 04 مارس 2021 08:54 ص
طلاب الثانى الإعدادى يستعدون لأداء الامتحان المجمع وسط إجراءات وقائية.. صور طلاب الثانى الاعدادى يدخلون لأداء الامتحان المجمع وسط إجراءات وقائية
كتب محمود طه حسين

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استقبلت المدارس الإعدادية، طلاب الصف الثانى الإعدادى، لأداء امتحان المجمع متعدد التخصصات فى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات والعلوم والرياضيات حيث يجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة لمدة ساعتين، كما يتضمن الامتحان 35 سؤالا فى جميع المواد الدراسية، وشهدت المدارس تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث ألزمت الطلاب بارتداء الكمامة والتباعد، إضافة إلى تعقيم اللجان والفصول والمقاعد.
 
كان قد أدى مليون و834 ألف و312 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي، أمس الأربعاء الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالاً فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد، ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان. 
 
وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.
 
 
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قياس درجات حرارة الطلاب

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إجراءات كورونا الوقائية
 
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توافد الطلاب على المدارس

التربية والتعليم

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الامتحان المجمع

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