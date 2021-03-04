طالب يطعن زميله بسكين ويصيبه بجرح نافذ فى البطن بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب طالب بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، بحي الكوثر شرق سوهاج بطعنه نافذه بالبطن على يد زميله نتج عنها اشتباه نزيف داخلي، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، تم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا يفيد إصابة طالب بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية 21 سنة ويقيم دائرة قسم شرطة حى الكوثر، بجرح طعني أسفل البطن ونزيف داخلي، لكن حالته العامة مستقرة.

انتقل مأمور وضباط قسم حى الكوثر، وبسؤال المصاب اتهم زميله21 سنة طالب بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية مقيم بمحافظة أسيوط، ومقيم معه بنفس سكن المجني عليه.

وأشارت التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث القسم، أن المشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية، تطورت إلي قيام المتهم بإحضار سكين من المطبخ وطعن زميله.