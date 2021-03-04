ضبط 3 طن لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى خلال فبراير بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات بضرورة الاستمرار فى الحملات الرقابية لضبط الأسواق والرقابة على الأغذية من أصل حيوانى المعروضة للبيع على المواطنين وحفاظ على الصحة العامة للمواطن السكندرى والمترددين على المحافظة، كما وجه الشريف الشكر لجميع الجهات الرقابية بالمحافظة التى تعمل على ردع المخالفين ومحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المواطنين.

فقد قامت مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية برئاسة الدكتور يوسف شباط، بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية والإدارة العامة لمباحث التموين؛ بشن حملات مكبرة بجميع احياء الإسكندرية وذلك لردع المخالفين وكل من تسول له نفسه المساس بصحة المواطنين، وقد اسفرت الحملات التى تمت خلال شهر فبراير الماضى عن ضبط مخالفات تقدر بكمية 3طن و486كيلو جرام، وتم تحرير 38 محاضر شرطيا للمخالفين للاشتراطات الصحية بالأقسام المختلفة بناء على محل الواقعة وذلك لتقديمها للنيابات المختصة للتحقيق وتنفيذ القانون.

ومن الجدير بالذكر؛ انه تم ضبط ما يقرب من 1700 كيلوجرام نتر لحوم مجمده غير صالح للاستخدام الادمي، و888كيلو جرام دواجن، و22 كيلو جرام اسماك، و277كيلو جرام لحوم غير مصنعه، و112كيلو جرام لحوم ضان وماعز من ذبيح خارج المجازر، و98كيلوجرام كبده مجمده منتهيه الصلاحية، و76كيلوجرام لحوم بتلو عجول صغيره يحظر ذبحها صالح وغير صالح للاستهلاك الادمي.