زراعة المنوفية: تطهير 26 كيلو و300 متر من المساقى الخصوصية خلال فبراير

المنوفية - محمود شاكر

قال المهندس أشرف الجمل وكيل زراعة المنوفية إنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 26 كيلو و300 متر من المساقى خلال شهر فبراير 2021 وتم إزالة جميع الحشائش والعوالق التى تعوق تدفق مياه الرى للأراضى المنزرعة بنطاق المحافظة.

واشار إلى أنه تم التطهير بالنوع التعاونى وشمل عدد من مراكز المدن ومن بينها مركز شبين الكوم ناحية ( الماى ــ البتانون ) بمجموع أطوال(2.600كم) ، ومركز أشمون ناحية ( سمادون ـــ أشمون ـــ منيل دويب ) بطول (8.700 كم) ، وكذا الشهداء ناحية ( بندر الشهداء ــ عشما وكفر عشما ــ أبو كلس ــ سلامون قبلى ) بطول (7.500 كم) ، و مركز تلا ناحية ( كمشيش ) بطول ( 7.500 كم) ، هذا وقد أكد وكيل الزراعة بأنه جارى المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بجميع نواحى المحافظة ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لأعمال تطهير المساقى الخصوصية بنطاق المحافظة ورفع نواتج التطهير للترع والمجارى المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على المظهر الحضارى والصحة العامة للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة الالتزام بخطة التطهير حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضارى للمحافظة والحد من انتشار الأمراض.