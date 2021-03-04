روسيا ردًا الخارجية الأمريكية: لا يمكن تفعيل الديمقراطية بالقوة

كتب أحمد عرفة

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ما ورد في تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستخدم القوة لإسقاط الأنظمة، بأنه قرار صائب.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "أخيرا اتخذت الولايات المتحدة قرارا صائبا. وأود الإشارة إلى أنه لا يمكن تفعيل الديمقراطية أو أي شيء آخر بالقوة".

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "لا يمكن استخدام أي وسائل أخرى لتفعيل أي شيء في دول ذات سيادة دون رغبتها، ودون موافقتها الرسمية ودون احترام وحدة أراضيها واستقلالها"، موضحة أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقرأ ميثاق الأمم المتحدة مجددا وأن تسترشد به.