اليوم السابع
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"رفضت تجهيز الفطار فضربها بوابور جاز".. مقتل سيدة على يد زوجها بشبرا الخيمة

الخميس، 04 مارس 2021 06:27 م
"رفضت تجهيز الفطار فضربها بوابور جاز".. مقتل سيدة على يد زوجها بشبرا الخيمة جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت منطقة الوحدة العربية التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، واقعة ضرب زوج لزوجته بـ"وابور الجاز" على رأسها، ما أصابها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، مما أدى لوفاتها فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط الزوج، وتولت النيابة التحقيقات.

 

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميرى، مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى النيل بشبرا الخيمة، بوصول جثة سيدة حامل فى شهرها السابع، مصابة بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى فى المخ.

 

تم إخطار اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، والذى أمر بتشكل فريق بحثى قاده العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والمقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وبالفحص والتحرى حول الواقعة، تبين نشوب مشادة كلامية بين سيدة عمرها 30 سنة، مقيمة بشارع بورسعيد فى الوحدة العربية التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وأنها كانت حامل بالشهر السابع، وزوجها 32 سنة، عامل، بسبب خلافات زوجية، حيث رفضت تجهيز الإفطار، فضربها بـ"وابور جاز" على رأسها، ما أسفر عن إصابتها التى أودت بحياتها فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

وبالعرض على النيابة، صرح المستشار محمد خليفة رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بدفن الجثة، وحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تقرير الطب الشرعى وتحريات رجال المباحث حول الواقعة.


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