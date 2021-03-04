اليوم السابع
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حملة لإغلاق المقاهى المخالفة لإجراءات مواجهة كورونا فى المنيا

الخميس، 04 مارس 2021 06:28 م
حملة لإغلاق المقاهى المخالفة لإجراءات مواجهة كورونا فى المنيا جانب من الحملة
المنيا -حسن عبد الغفار

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قرر العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، إغلاق مقهى فى حى جنوب المدينة، وذلك لمخالفته الإجراءات الاحترازية، فى مواجهة فيروس كورونا.
 
جاء ذلك خلال جولة بمنطقة حى جنوب المدينة، لمتابعة الأعمال وتفقد المشروعات لتحقيق الانضباط، وخلال الجولة وأثناء المرور على أحد المقاهى، تلاحظ قيام القائمين عليها بتقديم الشيشة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد، فضلا عن استخدام أدوات ومعدات مخالفة لقرارات الحظر من "كوبايات زجاج" وأدوات متعددة الاستخدام، ومخالفته لعدم السماح بالتجمعات دون الحفاظ علي مسافات التباعد.
 
ووجه رئيس المدينة بغلق وتشميع المقهي لمدة أسبوع، مع التاكيد على تحرير المحاضر اللازمة لمخالفة هذه الإجراءات، كما تم رفع جميع الإشغالات المحيطة بالمقهى.
 
وشدد رئيس المدينة على رئيس الحى أيمن حسانين بضرورة مواصلة وعمل حملات دورية بجميع شوارع الحى للتأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، حفاظا على الصحة العامة، ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة مع مواصلة رصد ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع الحى.

 


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المنيا

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