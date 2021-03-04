حملة لإغلاق المقاهى المخالفة لإجراءات مواجهة كورونا فى المنيا

جاء ذلك خلال جولة بمنطقة حى جنوب المدينة، لمتابعة الأعمال وتفقد المشروعات لتحقيق الانضباط، وخلال الجولة وأثناء المرور على أحد المقاهى، تلاحظ قيام القائمين عليها بتقديم الشيشة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد، فضلا عن استخدام أدوات ومعدات مخالفة لقرارات الحظر من "كوبايات زجاج" وأدوات متعددة الاستخدام، ومخالفته لعدم السماح بالتجمعات دون الحفاظ علي مسافات التباعد.

ووجه رئيس المدينة بغلق وتشميع المقهي لمدة أسبوع، مع التاكيد على تحرير المحاضر اللازمة لمخالفة هذه الإجراءات، كما تم رفع جميع الإشغالات المحيطة بالمقهى.

وشدد رئيس المدينة على رئيس الحى أيمن حسانين بضرورة مواصلة وعمل حملات دورية بجميع شوارع الحى للتأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، حفاظا على الصحة العامة، ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة مع مواصلة رصد ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع الحى.