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حملات رقابية للحفاظ على الدعم وضبط السلع المجهولة.. صور

الخميس، 04 مارس 2021 10:05 ص
حملات رقابية للحفاظ على الدعم وضبط السلع المجهولة.. صور تكثيف الحملات الرقابية للحفاظ على الدعم وضبط سلع مجهولة المصدر
كتب مدحت وهبة

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واصلت مديريات التموين، الحملات الرقابية على كل الانشطة التجارية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية ايضا للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطن، سواء على رغيف الخبز أو منافذ صرف السلع التموينية.
 
وأعلنت مديرية التموين بالبحيرة، عن ضبط أكبر مخزن أدوية بشرية بدون ترخيص، يتضمن أكثر من 2000 عبوة، وضبط صيدلية بها كمية كبيرة منتهية الصلاحية، وضبط مصنع اسمدة زرعية بدون ترخيص سجل صناعي وبدون رخصة مزاولة نشاط، ويقوم بتقليد علامات تجارية لشركات كبيرة بغرض الغش التجاري، وتم ضبط ما يقرب من 10000 عبوة منتج نهائي بدون علامات وبيانات ومنتهي الصلاحية، وضبط 50000 كيلو مواد خام مجهولة المصدر، كما ضبطت المديرية 7000 لتر سولار  داخل مزارع الدواجن بغرض التربح.
 
وفي محافظة بني سويف ضبطت المديرية، مخزن ادوية بدون ترخيص، إضافة الى ضبط كميات كبيرة من ألبان الأطفال والأدوية داخل مخزن بمحافظة الاسماعيلية، وضبطت المديرية 269 كيلو من المبيدات وضبط 71.050 كيلو اسمدة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير دالة على مصدرها وغير مرخصة، وفي الاقصر ضبطت المديرية 360 كيلو فراخ اوكراني مجمدة و32 لفة سلك كهرباء وسلك دش مجهولة المصدر وبدون فواتير داخل احد المخازن الغير مرخصة، كل هذه المحاضر تم توجيهها الى الجهات المختصة للتحقيق.
 
 
 
 
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جانب من الحملات
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فحص اللحوم
 
 
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ادوية
 
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كابلات
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سلع

 


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