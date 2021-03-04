حجز سائق ميكروباص صدم شابين أثناء استقلالهما دراجة بخارية فى حلوان

كتب كريم صبحى

قررت نيابة حلوان، حجز سائق ميكروباص على ذمة التحريات، لتسببه في مصرع شاب وإصابة آخر بمنطقة حلوان، أثناء استقلالهما دراجة بخارية، وتم نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من مستشفى حلوان العام، باستقبال جثة شاب وآخر مصاب فى حادث تصادم ميكروباص ودراجة بخارية، فانتقل رجال المباحث إلى المكان.