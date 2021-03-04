اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مارس 2021 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حجز سائق ميكروباص صدم شابين أثناء استقلالهما دراجة بخارية فى حلوان

الخميس، 04 مارس 2021 11:46 ص
حجز سائق ميكروباص صدم شابين أثناء استقلالهما دراجة بخارية فى حلوان سيارة إسعاف، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة حلوان، حجز سائق ميكروباص على ذمة التحريات، لتسببه في مصرع شاب وإصابة آخر بمنطقة حلوان، أثناء استقلالهما دراجة بخارية، وتم نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من مستشفى حلوان العام، باستقبال جثة شاب وآخر مصاب فى حادث تصادم ميكروباص ودراجة بخارية، فانتقل رجال المباحث إلى المكان.
 
وتبين من خلال التحريات حول الحادث، أن سائق سيارة ميكروباص اصطدم بدراجة بخارية يستقلها شابين، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة آخر، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهما إلى المستشفى، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وأهالى الضحية والمصاب، وتحرر محضر بالواقعة.

امن القاهرة

حادث مرورى

سيارة ميكروباص

زحام مرورى

حلوان

حادث تصادم بحلوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة