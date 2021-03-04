جامعة العريش تواصل الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت فى جامعة العريش، امتحانات النصف الأول من العام الدراسى وسط إجراءات احترازية مشددة، وقال الدكتور سعيد عبدالله لافى رفاعى رئيس جامعة العريش فى بيان له، انه اتخذت أقصى درجات الاحتراز الممكنة، بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات .

وتابع رئيس الجامعة فى بيان له :" أنه يتابع مع اللجنة المختصة للامتحانات سير انتظام الامتحانات فى الكليات، والتى تجرى بهدوء منذ بدايتها، ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات، نتيجة الإجراءات الصارمة التى اتخذتها الجامعة".

وأشار إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومى من خلال اللجان المختصة المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ووجه رئيس جامعة العريش عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعى والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا فى كافة الأماكن التى تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.

وقال الدكتور سعيد عبدالله لافى الرفاعى رئيس جامعة العريش، إن الامتحانات انطلقت بمعهد البيئة الكائن بقرية الخربة ببئر العبد، وتتواصل بكلية التربية وكلية التربية الرياضية وكلية الآداب وكلية الاستزراع المائى والمصائد البحرية وكلية الطب البيطرى والتعليم المدمج بجميع فروعه، وتم توفير لوحات استرشادية معلقة على جميع اللجان تضم الأسماء وأرقام الجلوس، وتعتمد على تطبيق الورقة الامتحانية التى تتوافق مع المعايير من حيث الشكل والموضوع، وأسئلة امتحان من المنهج المقرر، لافتا إلى التزام الطلاب بقواعد ونظم الامتحانات، ومنها عدم السماح بالدخول بالتليفون المحمول داخل اللجنة وارتداء الكمامة والحضور مبكرا لعدم التزاحم، كما يتم دخول الطالب بتحقيق الشخصية.

وقال الدكتور حاتم سلامة، وكيل الكلية، انه يتابع تنفيذ الاجراءات المتخذة للحفاظ على سلامة الطلبة بكل دقه وأهمها اعمال التعقيم قبل دخول اللجان.