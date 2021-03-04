جامعة أسوان تعلن إطلاق أول منصة إفتراضية للتوظيف لتأهيل الطلاب لسوق العمل

وأضاف رئيس جامعة أسوان، فى بيان صحفى، أنه ستتيح هذه المنصة الجديدة لأصحاب الأعمال عرض فرص العمل والتدريب طوال العام كما ستوفر هذه المنصة للطلاب الفرصة للتواصل الدائم مع الشركات وأصحاب الأعمال والتقدم بالسير الذاتية لإجراء المقابلات الشخصية فضلا عن حضور العديد من الفاعليات والندوات الخاصة بالارشاد المهنى.

وأشار الدكتور أحمد غلاب الي هذه المبادرة التي تأتي تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطويرالمهني والتي بلغ عددها حتى الآن 15 مركزاً بعشر جامعات حكومية والتي أنشئت بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لمختلف الطلاب و الخريجين.

وأكد الدكتور أحمد غلآب علي أهمية إطلاق هذه المنصة الدائمة للتوظيف في إطارسعينا الدائم لخدمة الطلاب والخريجين.

وتعد هذه منصة للتوظيف الافتراضي منصه ثلاثية الأبعاد ديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية وتمكن أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل من التواصل الإفتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر والواقعي. والمنصة تتيح فرص للتشبيك و الوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة حيث يتقابل من خلالها أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات فى بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) و/أو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.

يشار إلى أن المنصة ستطلق أولى فاعلياتها تحت عنوان " الملتقى الإفتراضي للتوظيفUCCD March Career Expo "يوم الإثنين الموافق 22 مارس 2021 ويعد هذا الملتقى الثانى من نوعه حيث حقق الملتقى الافتراضى الاول الذى عقد فى سبتمبر 2020 نجاحا كبيرا بحضور نخبه من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية