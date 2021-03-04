تفعيل مبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان لتحقيق جودة عالية فى الإنتاج بدمياط

قال الدكتور إيهاب شكرى، مدير عام الطب البيطرى بدمياط، إنه جار تنفيذ بروتوكول تعاون مبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان.
وأضاف إيهاب شكرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تهدف إلى تطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان بمواصفات منظمة سلامة الغذاء وتكون بجودة عالمية تقبل جودة الإنتاج والتصدير.
وأضاف أن المبادرة بالتنسيق مع مديرية الزراعة بدمياط تهدف إلى تطوير معامل الجبن والألبان باستخدام وسائل إنتاج تكنولوجيا، مؤكدا أن المزارع أو صاحب المصنع أو مركز التجميع يمكن تطوير مركزة بقروض ميسرة من البنك الزراعى وشراء منتجات وآلات بمواصفات محددة.
وأشار إلى أن تطوير هذه المراكز يتيح فرص لأكبر للإنتاج المحلى والتصدير من كافة منتجات الألبان، وتتيح المبادرة فرص عمل للشباب بهذه المراكز.
ولفت شكرى إلى أنه التقى الدكتور عبد الرشيد غانم منسق المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان بوزارة الزراعة والذى أشاد بالنشاط المتميز والدور الفعال للطب البيطرى بدمياط في خطة تنفيذ المشروع.
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