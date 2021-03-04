تفعيل مبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان لتحقيق جودة عالية فى الإنتاج بدمياط

وأضاف إيهاب شكرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تهدف إلى تطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان بمواصفات منظمة سلامة الغذاء وتكون بجودة عالمية تقبل جودة الإنتاج والتصدير.

وأضاف أن المبادرة بالتنسيق مع مديرية الزراعة بدمياط تهدف إلى تطوير معامل الجبن والألبان باستخدام وسائل إنتاج تكنولوجيا، مؤكدا أن المزارع أو صاحب المصنع أو مركز التجميع يمكن تطوير مركزة بقروض ميسرة من البنك الزراعى وشراء منتجات وآلات بمواصفات محددة.

وأشار إلى أن تطوير هذه المراكز يتيح فرص لأكبر للإنتاج المحلى والتصدير من كافة منتجات الألبان، وتتيح المبادرة فرص عمل للشباب بهذه المراكز.