تعرف على شروط الحصول على قروض الشباب ببنى سويف ضمن مبادرة "مشروعك"

1- يشترط للحصول على قروض تبدأ من 1000 جنيه وحتى 25 ألف جنيه الأوراق المطلوبة "صورة البطاقة، اسم النشاط، الموقع"، أما القروض التى تبدأ من 25 ألفا وحتى 250 ألف جنيه فتحتاج إلى "مستخرج من السجل التجاري، البطاقة الضريبية، شهادة بمزاولة النشاط الذي يود الاستثمار به، أما بالنسبة للقروض التى تصل إلى أكثر من 250 ألف جنيه فالأوراق المطلوبة هى "صورة البطاقة، اسم النشاط، الموقف المالي للمتقدم، تحديد الموقع، البطاقة الضريبية، السجل التجاري.

2- يقوم طالب القرض بالتوجه إلى موقع المشروع فى المدينة أو الحى القريب منه بالمحافظة، ويتم ملء إحدى الاستمارتين طبقا لحجم القرض المطلوب وهما الاستمارة الأولى: لطالب القروض من ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه مصرى، الاستمارة الثانية: لطالب القروض أكبر 50 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه مصرى.

3- يقوم طالب القرض بمراجعة بيانات الاستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية بموقع المشروع، وبعد استكمال التراخيص والمستندات لمطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك فى الموقع، ويقوم ممثل البنك باتخاذ إجراءات الموافقة على القرض وإخطار طالب القرض بالموافقة أو الرفض، وفى حالة الرفض يتم إخطار طالب القرض بأسباب الرفض للعمل على تلافيها وإعادة الطلب مرة أخرى طبقا لظروف كل حالة.

4 - يقوم المشروع بتمويل ثلاث أنواع من المشروعات الأول لمشروعات القائمة بالفعل ويرغب أصحابها فى التوسع فيها، الثاني هي المشروعات النمطية البيئية المتكررة مثل الصناعات الحرفية التى تتوافق مع موارد كل محافظ، والمشروع الثالث يركز على الأفكار الجديدة للمشروعات.

5 يوجد فى محافظة بنى سويف 7 فروع للمشروع.

كان الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، قد قال إن عدد المشروعات التي تم تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" قد وصل إلى مليار و166 مليونا و600 ألف جنيه، والتي استفاد منها 11 ألفا و363 مشروعا ووفرت 14 ألفا و522 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى فبراير 2021.

وأكد المحافظ، أهمية المبادرة لخلق فرص عمل وتشغيل المواطنين "غيرالموظفين"، وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.