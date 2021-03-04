تدافع ينتهي بكارثة.. مصرع 5 طلاب سقطوا من الطابق الرابع في جامعة ببوليفيا

كتب محمد سعودي

أظهرت لقطات فيديو متداول يتحفظ "اليوم السابع" على نشره لتضمنه مشاهد مأساوية سقوط طلاب من الطابق الرابع بمبنى جامعي في مدينة إل ألتو الجبلية في بوليفيا، نتيجة تكدس الطلاب وتدافعهم في ممر الطابق ما أسفر عن انهيار السور الحديدي الحاجز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لقطات مصورة توثق لحظة تكدس عدد كبير من الطلاب في الطابق الرابع بالمبنى الجامعي، ومع تدافع الطلاب انكسر الحاجز الحديدي، ما أسفر عن مصرع عدد منهم.

ولقي 5 طلاب حتفهم، الثلاثاء، بعد سقوطهم من الطابق الرابع بمبنى جامعي في مدينة إل ألتو الجبلية، فيما ذكر وزير الداخلية في بوليفيا إدواردو ديل كاستيلو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "الوقت الحالي لدينا معلومات عن سقوط 5 قتلى ونقل 3 من المصابين إلى العناية المركزة".

وفتحت الجامعة تحقيقًا حول الواقعة، حيث أكدت في بيان لها تتعاون مع السلطات التي تجري التحقيق حول الحادث، كما فتحت تحقيقا داخليا بشأن الواقعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وأظهرت الصور ولقطات الفيديو، الطلاب في أحد ممرات مبنى إحدى الجامعات في بوليفيا، وسقوط عدد منهم، بينما يتمكن بعضهم من رفع أنفسهم بمساعدة آخرين قبل سقوطهم.



اللحظات الأولى لسقوط طلاب من الطابق الرابع في جامعة ببوليفيا