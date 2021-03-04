اليوم السابع
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تجديد حبس صاحب محل 15 يوما بتهمة حيازة 1530 عبوة سجائر مجهولة بالقاهرة

الخميس، 04 مارس 2021 10:19 ص
تجديد حبس صاحب محل 15 يوما بتهمة حيازة 1530 عبوة سجائر مجهولة بالقاهرة سجائر - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات، حبس صاحب محل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 1530 عبوة سجائر متنوعة مجهولة المصدر، قبل بيعها على المواطنين.

وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

كانت مباحث التموين، تلقت بلاغا يفيد بضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بمحافظة القاهرة، وبحوزته (1530) عبوة سجائر "مختلفة الأنواع"، قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول.

وبمواجهته اعترف ببيعه السجائر بالسوق السوداء لكسب مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


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