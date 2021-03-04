تجديد حبس شاب 15 يوما لاتهامه بقتل مسن بسبب خلافات أسرية فى الزيتون

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على شخص مقتول داخل شقته، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة "أ. ع. ك" 65 عاما بالمعاش، ووجود بعثرة فى محتويات الشقة.

وكشفت التحريات، إصابة المجنى عليه بجرح قطعى فى الرقبة، وأن خلافات حدثت بين المجنى عليه ونجل زوجته، 19 عاما، بسبب خلافات أسرية، قام على إثرها المتهم بالدفاع عن والدته، وتعدى على المجنى عليه بـ"سكين"، وفر هاربا، وتم التحفظ على الزوجة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بها، وتم عرضه على النيابة التى أمرت بحبسه وتشريح الجثة.