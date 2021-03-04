تجديد حبس أصحاب قناة أحمد ونهى 15 يوما

وكانت نيابة مركز حوش بالبحيرة برئاسة المستشار ممدوح أبو خشبة، بإشراف المستشار محمد حلمى شلبى المحامى العام لنيابة وسط دمنهور وسكرتارية محمود الشريف، قررت حبس مزارعين وربة منزل على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد فى المواعيد القانونية، وذلك لاتهامهم ببث مقاطع منافية على موقع "اليوتيوب".

يذكر أن مركز حوش عيسى بالبحيرة شهد حالة من الغضب بين الأهالى بعد قيام مزارعين وربة منزل بإطلاق قناة على موقع يوتيوب باسم أفلام أحمد ونهى لبث مقاطع فيديو خادشة للحياء .