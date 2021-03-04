النيابة تطلب فحص عينة من 3 طن لحوم مجهولة ضبطت بحوزة صاحب ثلاجة بالقاهرة

كتب سليم على

طالبت النيابة العامة، رجال المعمل الكيماوى، بفحص عينة من كمية لحوم مجهولة المصدر ضبطت بحوزة صاحب ثلاجة بالقاهرة، وإعداد تقرير عنها والتأكد من سلامتها .

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

تلقت مباحث التموين، بلاغا يفيد ضبط 3.8 طن "مصنعات لحوم" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.