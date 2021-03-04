اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مارس 2021 11:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب فحص عينة من 3 طن لحوم مجهولة ضبطت بحوزة صاحب ثلاجة بالقاهرة

الخميس، 04 مارس 2021 11:06 ص
النيابة تطلب فحص عينة من 3 طن لحوم مجهولة ضبطت بحوزة صاحب ثلاجة بالقاهرة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت النيابة العامة، رجال المعمل الكيماوى، بفحص عينة من كمية لحوم مجهولة المصدر ضبطت بحوزة صاحب ثلاجة بالقاهرة، وإعداد تقرير عنها والتأكد من سلامتها .

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

تلقت مباحث التموين، بلاغا يفيد ضبط 3.8 طن "مصنعات لحوم" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


لحوم فاسدة

حملة تموينية

مديرية أمن القاهرة

مصنعات لحوم

ضبط لحوم

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة